Na nacht vol kamikazedrones volgden “meer dan 120 raketten”: Rusland voert strijd in Oekraïne fors op

Rusland heeft donderdagochtend een massale raketaanval op Oekraïne uitgevoerd. Dat melden verschillende Oekraïense autoriteiten. Er werden ontploffingen gemeld van Lviv in het uiterste westen van het land tot Charkov in het uiterste oosten, en uiteraard ook in de hoofdstad Kiev.

De Oekraïense presidentiële adviseur Oleksiy Arestovich meldde donderdagochtend als eerste dat “meer dan 100 raketten onderweg zijn, in verschillende aanvalsgolven”. “Verwaarloos de dekking niet. Luchtverdediging werkt”, klonk het op Twitter.

Volgens gouverneur Vitaly Kim van de zuid-Oekraïense oblast Mykolajiv stegen op verschillende Russische luchtmachtbasissen 13 strategische bommenwerpers op richting Oekraïne, en zouden Russische schepen in de Zwarte Zee zich opmaken voor de lancering van Kalibr-kruisraketten.

“Nieuwe vredesvoorstellen van de vredestichters”

Mykahailo Podolyak, een andere presidentiële adviseur, had het even later over “meer dan 120 raketten” die afgevuurd zouden zijn. “We wachten op nieuwe voorstellen van de ‘vredestichters’ over een ‘vredesverdrag’”, klonk het sarcastisch, in een verwijzing naar de Russische uitlatingen over vredesonderhandelingen van de afgelopen dagen.

Ook de Oekraïense luchtmacht meldde dat Rusland na een nachtelijke aanvalsgolf met zogeheten ‘kamikazedrones’ een aanval op het land had gelanceerd, “vanuit verschillende richtingen met raketten gelanceerd vanuit de lucht en vanop zee”. Het waarschuwde de Oekraïense bevolking dat het luchtafweergeschut in het hele land actief kon zijn.

Daarop werd in alle Oekraïense provincies het luchtalarm geluid, en werden inwoners opgeroepen om zo snel mogelijk een schuilplaats op te zoeken en te wachten tot het alarm voorbij was.

Ontploffingen in Kiev, Lviv en Charkov

Doorheen de ochtend werden explosies gemeld in de steden Kiev, Lviv, Charkov, Odessa, Dnipro, Nikopol, Soemy, en Zjytomyr. Het is niet duidelijk of die explosies een rechtstreeks gevolg zijn van Russische raketinslagen, dan wel of het gaat om fragmenten van door het Oekraïense luchtafweergeschut neergeschoten projectielen.

In Charkov is sprake van meerdere raketinslagen en explosies. Volgens burgemeester Ihor Terekhov wordt nu in kaart gebracht wat er geraakt werd, en of er slachtoffers gevallen zijn. En volgens burgemeester Andriy Sadovyi van Lviv zit 90 procent van zijn stad zonder elektriciteit, en werkt het openbaar vervoer er tijdelijk niet meer. “Er kunnen ook onderbrekingen zijn in de waterbevoorrading”, klinkt het.

Volgens Vitali Klitsjko, de burgemeester van Kiev, werden in zijn stad al zeker twee huizen in het Darnytskyi-district geraakt door fragmenten van raketten die werden neergehaald door luchtafweergeschut, en zouden ook een bedrijf en een speeltuin beschadigd zijn geraakt. “De situatie van mogelijke slachtoffers wordt nu uitgeklaard”, klinkt het. Er zouden minstens drie mensen gewond zijn geraakt, onder wie een 14-jarig meisje.

Stroomonderbrekingen

Het is volgens Klitsjko ook mogelijk dat er stroomonderbrekingen plaatsvinden in Kiev. Hij riep burgers op om hun elektronische apparaten op te laden, en een noodvoorraad water in te slaan.

Ook in Odessa en Dnipro werden stroomonderbrekingen aangekondigd, daar zou de energie-infrastructuur tijdelijk uitgeschakeld worden om de schade bij mogelijke raketinslagen zoveel als mogelijk te beperken. Ook de Oekraïense spoorwegen waarschuwden voor vertragingen door stroomonderbrekingen. Rusland heeft de Oekraïense energie-infrastructuur de afgelopen maanden specifiek geviseerd, in een poging om de Oekraïense bevolking zonder stroom te zetten.