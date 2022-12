Stroom aan racistische reacties op campagne die waarschuwt voor gevaren van vuurwerk

Met de campagne proberen politie, stad en brandweer vooral jongeren te ontraden om vuurwerk te gebruiken. “Vuurwerk is niet alleen gevaarlijk voor jezelf, maar ook voor andere mensen en dieren”, klinkt het in enkele korte campagnefilmpjes. “Denk niet alleen aan jezelf en stop met het afsteken van vuurwerk.” (Lees verder onder de tweet)

In de filmpjes komen Antwerpenaren met diverse roots aan het woord. Voor heel wat mensen genoeg om op Twitter racistische commentaren te spuien onder de post die de stad Antwerpen maakte over de campagne. In die reacties wordt onder meer verwezen naar het WK voetbal en de wedstrijden van Marokko, waarbij na afloop op verschillende plaatsen in Antwerpen vuurwerk werd ontstoken.

“Als stad betreuren we de vele negatieve reacties die de boodschap dreigen te overschaduwen”, reageert woordvoerder Dirk Delechambre. “Want we willen echt wel de gevaren van het in bezit hebben en afsteken van vuurwerk benadrukken, wat trouwens ook verboden is. We doen dit via een campagne die bestaat uit zeven video’s met persoonlijke getuigenissen van Antwerpenaren, een buurtwerker, een politieagent en een brandweerman.”

Vraag is dan of de stad geen modererende rol moet opnemen wanneer situaties als deze zich voordoen op sociale media? “We zullen op Twitter reageren”, aldus Delechambre. (evw)