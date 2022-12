“Waarom gunt Brugge ons dit niet?”: Kortrijk is not amused nu West-Vlaamse rivaal (opnieuw) cultuurhoofdstad van Europa wil worden

Brugge-Kortrijk wordt dezer dagen niet op Jan Breydel of in het Guldensporenstadion uitgevochten, maar in de stadhuizen van de twee West-Vlaamse steden. In Kortrijk pikken ze niet dat de provinciehoofdstad plots ook kandidaat is om culturele hoofdstad van Europa te worden. In Brugge Die Scone zijn ze dan weer niet onder de indruk van “een Bruggeling die in Kortrijk eigenlijk niets te zoeken heeft”.