Dode en gewonde gevallen in kraakpand met asielzoekers in Schaarbeek

In het kraakpand in de Schaarbeekse Paleizenstraat waar een duizendtal mensen verblijven, zijn het voorbije weekend een dode en een gewonde gevallen. Dat melden verschillende media en het nieuws word bevestigd door het Brusselse parket. Zaterdag zou een asielzoeker overleden zijn, en in de nacht van zaterdag op zondag zouden drie mensen een asielzoeker die in het kraakpand verbleef, messteken hebben toegebracht. De man overleefde de aanval en zou niet in levensgevaar verkeren.

“Op 24 december rond 11.15 uur hebben de politiediensten samen met de hulpdiensten het kraakpand aan de Paleizenstraat 48 betreden”, klinkt het bij het Brusselse parket. “In het gebouw treffen zij een levenloos lichaam aan. Volgens de vaststellingen van de dokter gaat het hier om een natuurlijk overlijden.”

“Op 25 december rond 15.50 uur werd ter hoogte van Paleizenstraat 48 een persoon aangetroffen die het slachtoffer was van een steekpartij”, gaat het parket verder. “Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar her ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. Het parket werd over de feiten ingelicht en heeft de nodige onderzoeksdaden bevolen waaronder analyse van de camerabeelden. Het onderzoek is lopende om de juiste omstandigheden van het voorval te achterhalen.”

Kraakpand

In het pand in de Paleizenstraat, een voormalig kantoorgebouw, verblijven sinds enkele weken verschillende honderden asielzoekers, onder wie niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, omdat ze geen plaats toegewezen krijgen in de asielcentra omdat die volledig volzet zijn. De leefomstandigheden in het gebouw zijn erbarmelijk en artsen hebben al verschillende gevallen van tuberculose vastgesteld, naast zorgwekkende gevallen van cutane difterie en een zeer grote verspreiding van schurft met een risico op superinfectie in het gebouw. Ook is er gevaar voor de ontwikkeling van gevallen van pulmonale difterie. Croix-Rouge de Belgique, de Franstalige afdeling van het Rode Kruis in ons land, opende vorige week nog een mobiele noodkliniek aan het gebouw.