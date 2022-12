Belgen ergeren zich in hun buurt het meest aan snelheidsovertreders en sluikstorters

Belgen ervaren onaangepaste snelheid en sluikstorten en zwerfvuil als het meest problematisch in hun buurt. Dat blijkt donderdag uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2021, een grootschalig bevolkingsonderzoek van de federale politie in samenwerking met de lokale politie, de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken en lokale overheden.

De top zes van problemen in de buurt wordt gedomineerd door verkeersproblemen. Met voorsprong op één met 67 procent: onaangepaste snelheid. Op plaats drie, vier, vijf en zes volgen agressief rijgedrag (46 procent), hinderlijk parkeren (44 procent), geluidshinder door verkeer (39 procent) en overlast door zwaar vervoer (38 procent). Het enige niet-verkeersgerelateerde probleem in de top zes, sluikstorten en zwerfvuil, staat op de tweede plaats met 50 procent.

Na de top zes worden verschillende vormen van diefstal als problematisch ervaren: woninginbraken (zevende plaats), fiets- en stepdiefstallen (negende plaats) en diefstallen uit of beschadiging van wagens (tiende plaats). Die vorm van criminaliteit wordt in het algemeen als minder problematisch ervaren dan bij de vorige bevraging in 2018. Dat is waarschijnlijk een neveneffect van de coronamaatregelen, zegt de federale politie, want ook de criminaliteitsstatistieken tonen een duidelijke daling van het aantal inbraken en diefstallen tijdens de coronacrisis. Op plaats acht van de belangrijkste buurtproblemen staat ten slotte geluidshinder door buren.

Voor de tiende editie van de Veiligheidsmonitor vulden eind 2021 bijna 100.000 Belgen van 15 jaar of ouder een uitgebreide vragenlijst in over buurtproblemen, (on)veiligheidsgevoel, slachtofferschap, aangiftebereidheid en de politiewerking. Bijna 400.000 Belgen kregen de vragenlijst in de bus, een kwart vulde hem in. De vorige bevraging vond plaats in 2018.