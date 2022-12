Omstreden Bill Cosby (85) heeft plannen voor tournee: “Ik voel dat ik opnieuw de man kan zijn die het publiek kent”

“Ik voel dat ik opnieuw kan optreden en de Bill Cosby kan zijn die het publiek kent”, zo zei hij. Een woordvoerder heeft de plannen voor een nieuwe tournee ook aan het blad Variety bevestigd. Zijn terugkeer op het podium zou in het voorjaar of tijdens de zomer moeten plaatsvinden.

Seksueel misbruik

De acteur en komiek is door meer dan 60 vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. In 2018 werd hij veroordeeld tot een celstraf van minstens drie jaar en maximaal tien jaar. Dat proces ging wel maar om één enkel geval uit 2004.

Na ongeveer drie jaar in de gevangenis te hebben gezeten, besliste het Hooggerechtshof in de staat Pennsylvania echter om die veroordeling ongedaan te maken. Op basis van een afspraak met een procureur die vroeger met het dossier belast was, kon Cosby in deze zaak niet aangeklaagd worden, aldus de rechtbank. Hij werd daarop vrijgelaten.

Nieuwe klachten

Eerder deze maand werd bekend dat Cosby opnieuw is aangeklaagd voor seksueel misbruik. De komiek, die in de jaren tachtig in ‘The Cosby Show’ werd opgevoerd als de ideale vader, wordt volgens Amerikaanse media door vijf vrouwen beschuldigd van onder meer verkrachting.

Cosby heeft alle beschuldigingen altijd ontkend.