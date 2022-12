UGent spoelt bijna drie miljoen liter water in riool: “Technisch probleem”

In een studentenhome van de Universiteit Gent is bijna drie miljoen liter water, het jaarlijkse verbruik van zowat veertig gezinnen, in het riool gespoeld. De oorzaak is een technisch defect.

Het incident gebeurde in Home Bertha De Vriese, vlak bij Campus Sterre. “Net als heel wat andere gebouwen wordt daar maximaal gebruikgemaakt van regenwater”, zegt Stephanie Lenoir, woordvoerster van de UGent. “Om droge periodes te overbruggen, is de regenwaterput verbonden met een vat met stadswater. Als de regenwatervoorraad op is, schakelt de toevoer over op stadswater.”

Maar met die overschakeling liep het eind oktober mis. De klep die de switch moet regelen, bleek niet goed te werken. Daardoor overstroomde de installatie en vloeide water naar het riool. “Toen de installatie begon over te lopen, ging er een waarschuwingsalarm af”, zegt Lenoir.

Vervangstukken besteld

“Een onderhoudsmedewerker van de UGent ging meteen ter plaatse om erger te voorkomen. Maar om het probleem ten gronde te verhelpen, moesten vervangstukken worden besteld. Een week later ging het alarm opnieuw af.”

Volgens het studentenblad Schamper is zo liefst 2.917 kubieke meter water, of bijna drie miljoen liter, weggestroomd. De UGent bevestigt dat cijfer. Het gaat om het geschatte jaarlijkse waterverbruik van bijna veertig gezinnen in Vlaanderen.

Maatregelen

Om dit in de toekomst te voorkomen, installeerde de UGent een extra beveiliging in Home Bertha De Vriese en de andere installaties die volgens hetzelfde principe werken. Die moet voorkomen dat de regenwaterput wordt bijgevuld zodra stadswater naar de riolering vloeit.

De waterverspilling komt zeer ongelegen, want de UGent probeert net te besparen op onder meer energie. “We nemen contact op met Farys om na te gaan of we een beroep kunnen doen op een tegemoetkoming wegens abnormaal groot verbruik”, zegt Lenoir.

