Topman Goldman Sachs: “Binnen enkele weken worden banen geschrapt”

Solomon zegt nu dat er grondig zal worden gekeken naar het personeelsbestand en dat medio januari wordt begonnen met het ontslaan van personeel. Volgens de topman heeft de bank onder meer last van de renteverhogingen door centrale banken, waardoor de economische activiteit afzwakt. Goldman Sachs moet daarom klaar staan om die tegenwind het hoofd te kunnen bieden, aldus de topman.

Ook heeft Goldman Sachs te lijden onder de slabakkende beurshandel. Zo wordt er minder verdiend met het begeleiden van beursgangen en met het adviseren bij bedrijfsfusies en overnames. Analisten verwachten dan ook dat de winst van de Wall Street-bank dit jaar flink kan dalen.

Eind oktober had Goldman Sachs ruim 49.000 werknemers in dienst. Dat is bijna 30 procent meer dan eind 2019. De bank had juist veel meer personeel aangenomen wegens het sterke herstel van de coronacrisis.