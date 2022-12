Benjamin Netanyahu benoemt Eli Cohen tot minister van Buitenlandse Zaken in nieuwe Israëlische regering

De Israëlische oud-minister voor Inlichtingen, Eli Cohen, is ook in de nieuwe regering zeker van een ambtszitje. Premier Benjamin Netanyahu stelde Cohen donderdag aan tot minister van Buitenlandse Zaken. Later op de dag zal de nieuwe regering, de meest extreemrechtse die Israël ooit heeft gekend, worden ingezworen voor de Knesset, het Israëlische parlement.

Cohen speelde een belangrijke rol bij het normaliseren van de relaties van zijn land en de Arabische landen. Hij is een partijgenoot van Netanyahu en zetelt sinds 2019 voor Likoed in het parlement. Eerder was hij enkele jaren actief voor de gematigde liberaal-zionistische partij Kulanu.

In 2020 tekenden Israël, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein in het Witte Huis een overeenkomst over het normaliseren van de onderlinge relaties. Dat gebeurde onder het goedkeurende oog van voormalig president Donald Trump. Hierna gebeurde hetzelfde met Soedan en Marokko in het kader van de ‘Abraham-akkoorden’.

Kersvers premier Netanyahu doelt nu op een uitbreiding van deze akkoorden met Saoedi-Arabië. “We hebben de basis gelegd voor Saoedi-Arabië om toe te treden tot de Abraham-akkoorden. De geheime details zullen worden doorgegeven aan de premier”, zo zei aftredend premier Jair Lapid donderdag nog in de Knesset.