Van de B-kern van Standard naar Europese topcompetitie? Selim Amallah in beeld bij Nottingham en Valencia

In Spanje staat Amallah op het transferlijstje van Valencia en vanuit de Premier League is er concrete interesse van Nottingham Forest. Bij Standard traint Amallah met de B-kern nadat de onderhandelingen over een contractverlenging zijn afgesprongen. De club is bereid om mee te werken aan een transfer om toch nog een beperkte transfersom te kunnen vangen voor de creatieve middenvelder.