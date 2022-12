Juwelier die overvaller doodschoot, moet voor correctionele rechtbank verschijnen

LEES OOK. Acht jaar cel voor overval met kalasjnikov op juwelier in Oostakker waarbij inbreker werd doodgeschoten

“Al vier jaar moet de juwelier een lijdensweg ondergaan. Levenslang zal hij ook moeten leven met de gedachte, dat hij iemand gedood heeft. Het was beter geweest dat deze gerechtelijke procedure hier had gestopt, maar wij blijven strijdvaardig”, reageert advocaat Walter Van Steenbrugge.

De bewuste 7 juli 2018 vielen twee gemaskerde mannen de juwelierszaak binnen. Moens kreeg meteen een kalasjnikov tegen de slaap. Hij, zijn zus en hun 88-jarige vader kregen ook rake klappen en worden bedreigd. De overvallers plunderen de zaak voor een half miljoen euro aan juwelen.

Terwijl ze wegreden met een motorfiets, komt de juwelier ook naar buiten en zet hij de achtervolging in. Moens schoot een van de twee in de rug. De juwelier had zelf een vergund wapen in zijn bezit en opende daarop het vuur. Drie schoten loste de juwelier op de overvaller, één daarvan was raak.

De 23-jarige overvaller was zwaargewond. Een tweetal kilometer verder viel hij dood neer. De overlevende dader sloeg op de vlucht, maar kon door politie en parket opgespoord worden. De 33-jarige overvaller bleef met klem ontkennen, maar werd uiteindelijk veroordeeld tot acht jaar cel. (Lees verder onder de foto)

© DVH

LEES OOK. “Geschopt, geslagen, bedreigd met wapen en dan maar zelf geschoten”

Artikel 71

Maar parallel met het dossier naar de gewapende overval op de juwelierszaak open het parket van Oost-Vlaanderen een onderzoek naar Moens zelf. De man werd in verdenking gesteld van poging doodslag, waar tot dertig jaar celstraf opstaat. Vier jaar lang liep het onderzoek naar deze feiten.

Volgens zijn advocaat, Walter Van Steenbrugge, kon Moens echter niets verweten worden. Tijdens zijn uiteenzetting verwees hij naar artikel 71 uit het strafwetboek: controleverlies. “Door de brutaliteit kon hij die dag gewoon niet meer helder nadenken. Deze man hoort niet thuis in een rechtbank.”

De raadkamer in Gent volgde die redenering en besliste in juni om Moens buitenvervolging te stellen. Vlak na de feiten getuigde de juwelier over de impact van het strafonderzoek op hem: “Ik word niet vervolgd, maar dit voelt niet als een opluchting. Mijn leven is veranderd sindsdien.” (Lees verder onder de foto)

© DVH

Vrijspraak

Maar de juridische procedure bleef toch aanslepen. Het parket en de burgerlijke partijen gingen in beroep. Voor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) werd de zaak nogmaals behandeld. Van Steenbrugge vroeg ook daar de vrijspraak of desnoods een doorverwijzing naar assisen.

De kamer van inbeschuldigingstelling volgde deze redeneringen niet en besliste donderdag om juwelier Moens dan toch door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Dat bevestigt eerste advocaat-generaal Francis Clarysse. “De kwalificatie waarvoor is uitgelokte doodslag”, klinkt het.

Juwelier Moens moet zich in de loop van 2023 voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Daar hangt hem met de kwalificatie uitgelokte doodslag maximaal vijf jaar cel boven het hoofd. “De KI oordeelde wel dat de uitlokking vaststaat en dat is belangrijk voor ons”, zegt Van Steenbrugge.

De advocaat en de juwelier blijven alvast strijdvaardig. “De KI is van oordeel dat een rechtbank zich hierover ten gronde moet uitspreken. Dat kan voor eens en altijd duidelijk scheppen. Met het dossier dat op tafel ligt gaan we voluit voor de vrijspraak. Nooit heeft hij dit gewild”, zegt Van Steenbrugge.

LEES OOK. Juwelier die overvaller doodschoot, treft geen schuld: “Wie zoiets meemaakt, kan niet meer helder denken”