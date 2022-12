Australische politie moet ouders redden op jetski midden op zee, nadat hun kinderen alleen aangetroffen werden

Het koppel – een 41-jarige man en een 37-jarige vrouw – was gestrand nadat hun jetski het had begeven zo’n vijf kilometer van de kust van Port Kennedy, nabij Perth. Hun twee kinderen (11 en 5 jaar oud), die het koppel had achtergelaten op de kade, werden woensdagavond omstreeks 20 uur alleen aangetroffen door een voorbijganger. Die waarschuwde de autoriteiten, die vervolgens een zoekactie opzette naar de ouders. Ze werden enkele uren later gered, ze waren uitgedroogd maar verder ongedeerd.

