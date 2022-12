“Marokko speelde grotere rol dan eerder bekend” bij corruptieschandaal in Europees Parlement

Marokko zou een grotere rol bij het corruptieschandaal in het Europees Parlement hebben gespeeld dan tot nu toe bekend was. Zo zou de Marokkaanse inlichtingendienst DGED op hoog niveau betrokken zijn bij het beïnvloeden van Europarlementariërs, schrijft het Duitse Der Spiegel op basis van de onderzoeksdocumenten.

Zo stelt het rapport dat de DGED in 2019 al contact had met het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, zijn assistent Francesco Giorgi, en een ander Italiaanse Europarlementariër Andrea Cozzolino. Het doel was om op die manier invloed uit te oefenen op de socialistische fractie van het Europees Parlement.

Volgens het rapport was de huidige Marokkaanse ambassadeur in Polen verantwoordelijk voor de begeleiding van de drie mannen. Der Spiegel schrijft dat hij enveloppen vol geld zou hebben overhandigd aan de verdachten. De drie Italianen hadden ook rechtstreeks contact met de directeur-generaal van de geheime dienst DGED.

Panzeri, Giorgi en zijn partner Eva Kaili, de afgezette vicevoorzitter van het Europees Parlement en spilfiguur in de Qatargate, werden samen met de Brussels-Italiaanse lobbyist Nicolo Figa-Talamanca in hechtenis geplaatst.