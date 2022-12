Heeft Radja Nainggolan alweer onderdak gevonden? “Middenvelder keert voor derde keer terug naar oude liefde Cagliari”

Heeft Radja Nainggolan een week nadat zijn contract bij Antwerp ontbonden is al een nieuwe club gevonden? Volgens het Italiaanse Corriere dello Sport staat de 34-jarige middenvelder dicht bij zijn ex-club Cagliari. Nainggolan en zijn management ontkennen echter dat er een move op til is.

Cagliairi komt nu weliswaar in de Serie B uit, waar het momenteel op een elfde plaats staat, maar het zou Nainggolan wel eens weten te kunnen overtuigen. De gewezen Rode Duivel speelde er al tussen 2010 en 2014 en keerde later ook nog twee keer terug naar de club (in 2020 en 2021) op Sardinië als huurling van Inter. Een vierde avontuur zou zo maar eens tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Met Claudio Ranieri heeft Cagliari alvast een trainer met naam aangesteld die de club weer naar een hogere notering moet loodsen. Ranieri, die dertig jaar geleden al eens bij Cagliari aan de slag was, zou sterk aandringen op de komst van Nainggolan.