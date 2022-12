Simon Weisenthal Center verkiest Kanye West tot antisemiet van het jaar

“West, die zichzelf Ye noemt, staat niet alleen op de eerste plaats voor het uiten van antisemitische opmerkingen en complottheorieën, maar ook voor het gebruiken van zijn immense sociale mediaplatform om haat, onverdraagzaamheid en onwetendheid te bewapenen”, zegt de Joodse belangengroep donderdag. Volgens het centrum draagt West ertoe bij dat de haat tegenover Joden deel uitmaakt van het reguliere discours op sociale media.

Nog in de top tien van meest antisemitische mensen of organisaties in 2022 is de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, die Israël beschuldigt van oneerlijke vooringenomenheid, de Palestijnse Autoriteit en president Mahmoud Abbas, aanvallen op joden in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en elders en het Telegram-berichtenplatform, omdat het een “beerput van haat” zou zijn.

Achtste op de lijst was de spraakmakende documenta-kunsttentoonstelling in het Duitse Kassel, die werd opgeschrikt door beschuldigingen van het tentoonstellen van antisemitische kunst. “In Duitsland worden de taboes rond Jodenhaat nog steeds doorbroken, aangewakkerd door elementen van de Duitse regering en artistieke elite die de opname ondersteunden van antisemitische stijlfiguren op de prestigieuze documenta door een groep die de boycot van Israël steunde”, aldus het centrum.

Het Simon Wiesenthal Center werd in 1977 opgericht in Los Angeles en heeft er nog steeds haar hoofdzetel. Het centrum werd bekend om haar wereldwijde zoektocht naar nazi-misdadigers die zich schuil hielden. Het streeft ook naar het promoten van tolerantie en vecht tegen racisme, antisemitisme, terrorisme en genocides wereldwijd.