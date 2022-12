Israëlisch parlement geeft vertrouwen aan rechtse regering van premier Netanyahu

De Israëlische parlementsleden hebben donderdag middels een stemming hun vertrouwen geschonken aan de nieuwe regering van Benjamin Netanyahu. Die is na anderhalf jaar weer aan de macht als premier. Deze regering is de zesde regering die Netanyahu gevormd heeft. Het wordt de meest rechtse regering die het land al gekend heeft.

63 van de 120 leden van de Knesset, het Israëlische parlement, stemden voor de regering van Netanyahu, die bestaat uit zijn Likoed-partij, twee ultraorthodoxe groepen en drie extreemrechtse groepen. De nieuwe regering beschikt over 64 van de 120 zetels in het parlement. Amir Ochana van de Likoed-partij wordt de nieuwe parlementsvoorzitter.

Toen Ohana in 2019 minister van Justitie werd in de regering-Netanyahu, was hij de eerste homoseksuele man in een ministerfunctie in Israël. “Het Israëlische parlement vertegenwoordigt alle Israëlische burgers: Joden, Arabieren, Druzen, Circassiërs, seculieren, religieuzen, ultra-orthodoxen, Sefarden, hetero’s, Asj­ke­nazim, LGBT”, verklaarde Ohana donderdag in het parlement, waar ook zijn echtgenoot en hun twee kinderen aanwezig waren. “Als een jonge jongen of een jong meisje naar deze ceremonie kijkt, wil ik zeggen dat, wat je identiteit of je orgine ook is, je de middelen hebt om te komen waar je wilt”, voegde hij eraan toe.

Volgens Israëlische media moet de benoeming van Ohana de gemoederen bedaren na homofobe uitspraken van de coalitiepartners van Netanyahu. Het coalitie-akkoord tussen de Likoed-partij en Avi Maoz, hoofd van de eenmanspartij Noam die zich verzet tegen LGBTQI+-rechten, heeft het land geschokt. Zo zei Moaz eerder de juridische mogelijkheden te willen onderzoeken om de Gay Pride te annuleren.

Yael German, de Israëlische ambassadeur in Frankrijk, heeft donderdag als reactie op de benoeming van de regering haar ontslag ingediend. “Uw beleid, de verklaringen van uw ministers en de intenties van de wetgeving zijn tegengesteld aan mijn geweten, mijn wereldbeeld en de beginselen van de onafhankelijkheidsverklaring van de Staat Israël”, schreef de ambassadeur op Twitter aan het adres van Netanyahu. “Onder deze omstandigheden kan ik niet tegen mezelf liegen en een beleid blijven vertegenwoordigen dat zo radicaal afwijkt van wat ik geloof en daarom dien ik mijn ontslag in als ambassadeur van Israël in Frankrijk.” Van maart 2013 tot december 2014 was German minister van Volksgezondheid voor de seculiere centrumpartij Yesh Atid van voormalig premier Yair Lapid.