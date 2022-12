Ryanair-staking dwarsboomt vakantieplannen van bijna 20.000 reizigers: dit zijn hun rechten

Heel wat Ryanair-stewards en stewardessen leggen vanaf morgen het werk neer, omdat ze niet tevreden zijn over hun arbeidsvoorwaarden. Dat zorgt uiteraard voor hinder. In de luchthaven van Charleroi blijven dit weekend liefst 128 vliegtuigen aan de grond. Veel reizigers zien hun vakantie in het water vallen nog voor hij begonnen is.

LIVE. Vijf dagen staking tijdens kerstverlof: Belgisch boordpersoneel Ryanair legt voor vierde keer werk neer dit jaar

Morgen start de eerste van in totaal vijf stakingsdagen, verspreid over twee weken. Zowel dit weekend als het daaropvolgende weekend legt het boordpersoneel van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair het werk neer. Dat werd eind vorige week al aangekondigd, maar nu pas is er duidelijkheid over de gevolgen voor de reizigers.

Voor het eerste stakingsweekend worden 128 vluchten die normaliter zouden opstijgen of landen in Charleroi geschrapt. Volgens Ryanair zelf is dat slechts een “klein aantal” van de in totaal 2.500 vluchten die het de komende dagen van en naar ons land uitvoert. Toch zullen er naar schatting zo’n 19.000 reizigers getroffen worden door de staking. Zij zien hun vlucht geannuleerd of moeten vertrekken op een ander tijdstip.

Het zou in eerste instantie gaan om vliegtuigen die uitsluitend bemand worden met in België gevestigd personeel. Onder meer vluchten naar populaire vakantiebestemmingen als Malaga, Lissabon, Marrakech of Tenerife worden geschrapt. Omdat het niet gaat om overmacht, heeft elke reiziger wel recht op een herboeking zonder meerkost of een terugbetaling van het ticket.

Recht op extra compensatie

Ryanair laat weten dat het intussen alle passagiers heeft ingelicht. “Alle klanten die getroffen worden, werden geïnformeerd via e-mail en sms en geïnformeerd over de verschillende opties: herboeken naar de volgende beschikbare vlucht, transfer naar een alternatieve vlucht of volledige terugbetaling”, klinkt het. In het bericht staat normaal gezien een link waarop je kan klikken om de compensatie aan te vragen.

Getroffen passagiers zullen in de meeste gevallen ook recht hebben op een bijkomende schadevergoeding. Als je pas deze week hebt vernomen dat je vlucht dit weekend niet zal opstijgen, dan kan je extra geld krijgen als je nieuwe vlucht meer dan een uur later vertrekt of twee uur later aankomt dan de geannuleerde vlucht. Afhankelijk van hoe ver je bestemming is, krijg je dan een bedrag tussen 250 en 600 euro. Het formulier om de schadeclaim in te dienen vind je op de website van Ryanair.

Daarnaast heb je als passagier ook een aantal zogenaamde zorgrechten. Zo kan je onder meer kosten van maaltijden of een hotelovernachting terugbetaald krijgen als je vastzit in het buitenland. Alle details zijn te vinden op de website van de Europese Commissie.

Misnoegde reizigers

Ondanks de compensatiemogelijkheden zijn veel reizigers toch misnoegd over de gang van zaken. Voor sommigen is een andere vlucht geen optie. Zij moeten last minute een alternatieve manier van reizen zien te vinden of alsnog thuisblijven. Dat is natuurlijk extra vervelend als je al een verblijf hebt geboekt in het buitenland. Vooral de late communicatie van Ryanair stoot de getroffen reizigers tegen de borst.

