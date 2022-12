België volgt Europese aanpak: “Screening en inreisbeperking voor Chinese reizigers niet nodig”

Volgens het Europees Centrum voor Ziektebestrijding en -Preventie (ECDC) is het niet nodig om Chinese bezoekers te weren of screenen. De Europeanen zijn goed beschermd tegen COVID-19 en de gezondheidssystemen op het continent kunnen de huidige hoeveelheid infecties aan, klinkt het. België volgt dat advies als het aankomt op bezoekers uit China. Dat laat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) donderdag weten.

Wereldwijd is bezorgdheid ontstaan over China, dat plotsklaps zo goed als alle coronamaatregelen heeft gelost en daardoor een enorme besmettingsgolf teweeg heeft gebracht. Vanaf 8 januari mogen Chinezen ook weer vrij reizen, waardoor landen als Japan, Zuid-Korea, de VS en Italië al hebben beslist om een negatieve coronatest op te leggen voor Chinese bezoekers.

Het Europees Centrum voor Ziektebestrijding- en Preventie vindt die maatregelen onnodig. De bevolking is hier goed beschermd en de virusvarianten die in China de ronde doen zijn al aanwezig in onze contreien. Bovendien is het risico op geïmporteerde infecties laag in vergelijking met het niveau van transmissie dat op dit moment al plaatsvindt in de EU, zegt het ECDC in een statement via e-mail.

De Europese Commissie blijft wel waakzaam, klinkt het daar. “We zullen klaar staan om de noodrem te gebruiken als dat nodig is.”

België volgt

Minister Vandenbroucke volgt de aanpak. “We zijn als Europeanen erg goed beschermd”, zegt hij. Bovendien is België een klein land in de grote Schengenzone waar het vrij verkeer van personen geldt, en is een gezamenlijke aanpak hoe dan ook nodig.

Dat neemt niet weg dat de overheid waakzaam blijft, benadrukt Vandenbroucke. Europa moet daarvoor helder zicht krijgen op de situatie in China, iets waar ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO om vraagt, aldus de minister.

Ons land heeft momenteel vooral te maken met een verhoogde circulatie van respiratoire aandoeningen. Vandenbroucke dringt erop aan om handen goed te wassen, voldoende te ventileren en thuis te blijven bij ziekte. Wie hoest of niest draagt best een mondmasker op drukke plaatsen als het openbaar vervoer. Daarnaast roept de minister vijftigplussers op om zich te laten vaccineren tegen griep en corona.