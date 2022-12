Wij gingen een laatste keer winkelen in de Makro: “148 euro voor twee tuinhuizen en 24 blikjes bier. Da’s toch ne slag hé”

Naar de Makro. Het was voor generaties een uitstap. Veel meer dan gewoon boodschappen doen. Omdat ze alles hadden. Tandpasta. Bergschoenen. Eiersalade. Videorecorders. En daarna ballekes in tomatensaus in het restaurant. Makro gaat vrijdag definitief dicht. Wij gingen shoppen met de koopjesjagers, met kortingen tot 90 procent. “148 euro voor twee tuinhuizen – die anders 1.330 euro kosten – , 24 blikjes bier en een scheermesje. Da’s toch ne slag hé.”