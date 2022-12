India onderzoekt of hoestsiroop aan basis ligt van overlijden van 18 Oezbeekse kinderen

De autoriteiten in India hebben donderdag een productiestop ingesteld bij farmaceutisch bedrijf Marion Biotech in een onderzoek naar een hoestsiroop die aan de basis zou kunnen liggen van het overlijden van achttien Oezbeekse kinderen. “Het resultaat van het onderzoek wordt binnen enkele dagen verwacht”, zegt Dinesh Tiwari, lid van de geneesmiddelenautoriteit. Volgens hem werd de bewuste siroop niet verkocht in India.

“Afhankelijk van het onderzoeksrapport kunnen andere maatregelen worden genomen”, zei de Indiase minister van Volksgezondheid Mansukh Madaviya op Twitter, eraan toevoegend dat monsters van de hoestsiroop in beslag zijn genomen en voor analyse zijn verzonden.

In Oezbekistan meldden media woensdag dat ten minste achttien kinderen tussen vijf maanden en vier jaar oud zijn overleden aan acuut nierfalen, nadat ze de hoestsiroop Doc-1 Max toegediend kregen. Het ministerie van Volksgezondheid van Oezbekistan zei dat de siroop was verontreinigd met ethyleenglycol, een giftige chemische stof die wordt gebruikt bij de vervaardiging van antivries, remvloeistof, verf en sommige kunststoffen, cosmetica en kleurstoffen.

Marion Biotech is het tweede Indiase laboratorium dat wordt onderzocht voor hoestsiropen die als giftig worden beschouwd. In oktober kregen verkoudheidsmedicijnen en hoestsiropen van farmaceutisch bedrijf Maiden Pharmaceuticals de schuld van de dood van minstens 66 kinderen in Gambia. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liet toen weten dat de medicijnen besmet waren met een “onaanvaardbare” hoeveelheid ethyleenglycol. India had Maiden Pharmaceuticals onderzocht, maar de autoriteiten zeiden vorige week dat de vermoedelijke medicijnen van “standaardkwaliteit” waren.