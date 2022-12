Galatasaray neemt dankzij doelpuntenmaker Dries Mertens de leiding in Turkije weer over

Galatasaray heeft donderdagnamiddag de volle buit gepakt op bezoek bij Sivasspor. Dankzij een doelpunt in de eerste helft van Dries Mertens won Galatasaray met 1-2.

Het was Mertens die de openingsgoal voor zijn rekening nam iets voor het halfuur. Die tussenstand bleef lange tijd op het scorebord staan. Meer bepaald tot minuut 80. Toen maakte Sivasspor via Yesilyurt gelijk.

In een hectische blessuretijd, waarin de doelpuntenmaker van de thuisploeg zijn tweede geel kreeg, trok Yilmaz de zege alsnog over de streep voor Galatasaray, dat met 33 punten alleen op kop komt in de Turkse eerste klasse. Het Fenerbahce van Michy Batshuayi volgt op één puntje.

Mertens lijkt met drie doelpunten tot dusver zijn draai in Istanbul gevonden te hebben. Op Kerstdag was hij met een assist ook al van belang.