19 honden weggehaald bij broodfokker uit Lubbeek na anonieme tip: “Ze zaten in vochtige, vuile stallen”

All4Dogs vzw heeft negentien honden kunnen weghalen bij een broodfokker in Lubbeek en naar het asiel gebracht. De organisatie kreeg een anonieme tip binnen over “schrijnende toestanden” en kon de eigenares van de honden overtuigen om ze af te staan. De meeste honden zijn er slecht aan toe, eentje is zwanger. “Ze zaten in vochtige, vuile stallen, het regende er binnen”, aldus Joëlle Merinsky van All4Dogs vzw. “De ratten liepen voor mijn voeten.”