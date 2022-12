Steden bereiden zich voor op drukke eerste nieuwjaarsnacht zonder coronamaatregelen: “We merken dat mensen er zin in hebben”

Voor het eerst in drie jaar gaan we een oudejaarsavond zonder coronamaatregelen tegemoet, en dus een feestnacht met veel volk op de been. De politie in de grote steden bereidt zich voor op een drukke nacht. “We zagen de voorbije weken al op de kerstmarkten dat mensen zin hebben om buiten te komen, en de koude zal hen niet binnenhouden”, klinkt het.

Geen grote mensenmassa’s, amper feestjes en horecazaken die al om 23 uur de deuren sloten. Oudejaarsnacht 2021 kon je bezwaarlijk een feestnacht noemen, en ook een jaar eerder was het met al die coronamaatregelen niet mogelijk om ergens het feestgedruis op te zoeken. Het is dan ook een grote opluchting dat we er dit eindejaar een stuk beter voor staan op virologisch vlak. Er kan weer gefeest worden, en dat zullen we geweten hebben. In steden en gemeenten worden er eindelijk weer feesten en fuiven voorbereid, net als het traditionele nieuwjaarsvuurwerk.

Antwerpen is een van de steden waar veel feestvolk op straten en pleinen verwacht wordt. “Het is de eerste oudejaarsnacht op een normale manier na de voorbije coronajaren en we zijn dan ook voorbereid op heel wat werk met vuurwerk en veel volk op de been”, klinkt het bij de Antwerpse politie. “We merken de voorbije dagen al dat de kerstmarkt heel veel volk lokt en de binnenstad het saturatiepunt al bereikt. Dat verwachten we zaterdag dus zeker ook, maar we zijn daarop voorbereid.”

Ook in Gent is het erg druk tijdens de feestdagen. — © fvv

Traditioneel vuurwerk

De politie focust op twee zaken. “Ten eerste besteden we aandacht aan het feestgebeuren op zich, op plaatsen waarvan we weten dat er gefeest zal worden en veel mensen samenkomen. We zorgen dat alles vlot kan verlopen en houden daar een oogje in het zeil.” Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn in de binnenstad langs de Schelde, waar het traditionele nieuwjaarsvuurwerk afgevuurd wordt vanop twee pontons en wellicht weer duizenden mensen zullen samenkomen, zoals voor corona het geval was. “We vermoeden dat het er nog meer zullen zijn dan toen. De zin is groot en de kou zal de mensen al zeker niet binnen houden”, aldus de politie.

LEES OOK. Eindejaarsvuurwerk in Antwerpen afgevuurd vanop twee pontons: “Beste zicht heb je vanop Linkeroever”

“Maar aan de andere kant is er ook extra volk van ons op de been voor als er elders in de stad en in de periferie incidenten zijn”, klinkt het bij de politie. “Zodat er onmiddellijk opgetreden kan worden als er toch ergens anders iets gebeurt.” De agenten zullen er onder meer op toezien dat het vuurwerkverbod in Antwerpen gerespecteerd wordt. Zelf vuurwerk afsteken is verboden, en ook het aansteken van voetzoekers, het maken van vuur en het oplaten van wensballonnen mag niet. Ook wie vuurwerk op zak heeft, zal beboet worden.

Het vuurwerk in Lommel enkele jaren geleden. — © Raymond Lemmens

Aanwezig in straatbeeld

Problemen verwacht de politie in Gent niet. “Wij zullen aanwezig zijn in het straatbeeld, zowel in uniform als anoniem”, zegt Matto Langeraert, woordvoerder van de politie. “Er is op 31 december een verbod om vuurwerk en bommetjes bij je te hebben tussen 18 en 6 uur. Vuurwerk afsteken mag tussen middernacht en 1 uur, maar we vragen wel met nadruk om dat te laten doen door gespecialiseerde personen of firma’s. Wie buiten de toegelaten uren vuurwerk afsteekt, riskeert een GAS-boete. Die bedraagt 120 euro voor meerderjarigen.”

De stad Gent organiseert aan Portus Ganda zelf ook een vuurwerk, en ook daar zal de politie aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. De stad verwacht dat daar bij goed weer 20.000 of zelfs meer mensen op zouden kunnen afkomen, en bij tegenvallend weer de helft.

Drukte verwacht

Waar de kerstmarkt de voorbije weken ook een groot succes bleek, is in Brussel. En de politie in de hoofdstad verwacht dat de drukte in de nieuwjaarsnacht opnieuw erg groot zal zijn, zoals we dat ook al voor corona zagen. “We zien dat er toch heel wat activiteiten en evenementen gepland zijn”, zegt Ilse Van de keere van politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. “Onder andere met het traditionele vuurwerk, zoals jaren geleden. En we weten dat de mensen graag naar de hoofdstad komen. Dus wij zijn voorbereid op grote drukte, ja. Het wordt dan ook nog eens zacht weer. Dan zijn mensen al sneller geneigd om een stapje in de wereld te zetten.”

Vanuit een regionaal crisiscentrum zullen de hulpdiensten in de hoofdstad aangestuurd worden. “Daar volgen we alles op. Elke politiezone werkt op zijn grondgebied en omkadert daar evenementen, en als er een incident is zullen andere zones bijspringen. Agenten zullen preventief aanwezig zijn waar we veel mensen verwachten, bijvoorbeeld op de Grote Markt, maar we hebben op basis van analyses van voorgaande jaren ook plaatsen aangeduid waar we nadrukkelijker aanwezig zullen zijn.”

In Brussel vindt dat traditionele vuurwerk op 31 december plaats op het Paleizenplein. Daar worden drie zones afgebakend om alles vlot te laten verlopen. Om 23 uur kan iedereen er binnen om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten. De politie vraagt om rugzakken thuis te laten en geen glas of gevaarlijke voorwerpen mee te brengen. “We moeten het voor iedereen veilig houden”, klinkt het. Van de keere raadt verder aan om het openbaar vervoer te nemen en niet met de wagen naar Brussel te komen. Eigen vuurwerk is op het hele grondgebied van de stad verboden.