Italiaanse premier Meloni ergert zich aan bijnaam ‘Italian Job’ voor corruptieschandaal Europees Parlement

De Italiaanse premier Giorgia Meloni ergert zich eraan dat het corruptieschandaal in het Europees Parlement in bepaalde kringen de bijnaam ‘Italian Job’ heeft gekregen, omdat een Italiaans ex-Europarlementslid en zijn vroegere assistent erbij betrokken zijn. De extreemrechtse politica spreekt liever van een ‘Socialist Job’, zei ze tijdens een persconferentie.

Het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri en zijn vroegere assistent Francesco Giorgi staan centraal in het corruptieschandaal rond het Europees Parlement. Beide zitten in voorlopige hechtenis, net als de Brussels-Italiaanse lobbyist Nicolo Figa-Talamanca en Giorgi’s partner en ex-vicevoorzitter van het Europees Parlement, de Griekse Eva Kaili. Ze zouden smeergeld hebben ontvangen van Qatar en Marokko in ruil voor invloed op de Europese besluitvorming.

De affaire kreeg in bepaalde kringen de bijnaam ‘The Italian Job’, naar de bekende misdaadkomedie, vanwege de Italiaanse nationaliteit van enkele sleutelfiguren. Tot ergernis van de Italiaanse premier, die vindt dat zo de indruk is ontstaan dat de affaire “een smet op de Italiaanse natie” is, terwijl er ook politici uit andere landen betrokken waren. “De zaak gaat niet over Italië”, zei ze op een persconferentie.

Bovendien komen alle verdachten uit het sociaaldemocratische kamp, stipte ze aan. “De zaak gaat minder over landen dan over partijen”, zei ze, waarna ze opperde dat de zaak misschien eerder ‘The Socialist Job’ zou moeten heten. “Als het de conservatieven waren geweest had het vast en zeker ‘The Conservative Job’ geheten”, opperde Meloni.