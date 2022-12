Bewoners van huizen die zwaar beschadigd raakten na ongeval worden opgevangen door familie: “Ze kregen een serieuze klap te verwerken”

De bestuurder die dinsdagavond op de Brusselsesteenweg in Wetteren met drie passagiers in zijn wagen crashte, is opnieuw vrij onder voorwaarden. De 23-jarige man uit Sint-Lievens-Houtem reed onder meer enkele gevels aan en liet een enorm spoor van vernieling na. De bewoners van de getroffen woningen worden opgevangen bij familie. “Ze kregen een serieuze klap te verwerken.”

Dinsdagavond verloor de 23-jarige bestuurder de controle over het stuur op de Brusselsesteenweg in de richting van Aalst. De ravage na afloop was groot. Twee woningen werden onbewoonbaar verklaard. Het voertuig van de bestuurder zelf werd helemaal in de prak gereden en ook een geparkeerde bestelwagen ging verloren bij het ongeval. Ook de inzittenden raakten gewond. Één van de passagiers werd zelfs in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Schade duidelijk zichtbaar

De bestuurder is ondertussen voor de onderzoeksrechter verschenen voor onaangepaste snelheid en onopzettelijke slagen en verwondingen. Na afloop heeft de onderzoeksrechter beslist om de bestuurder vrij te laten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. (Lees verder onder de foto)

Mehmet Ceran, die meehelpt met afbraakwerken vlak voorbij de plek van het ongeval, merkte donderdag op dat de container die hij gebruikt ook schade heeft opgelopen. — © Brent Saey

Op de plaats van het ongeval is de schade nog altijd duidelijk zichtbaar. Vlak voorbij de plek waar de auto tegen twee gevels reed, stond ook een container opgesteld langs de baan voor afbraakwerken in een huis iets verderop.

“Ik heb nu pas gezien dat ook de container is beschadigd door het ongeval”, zegt Mehmet Ceran, een werknemer van het bedrijf dat de container daar had geplaatst. “Zo’n container is niet zo goedkoop. Ik had over het ongeval al gehoord, maar nu ik het hier zo zie, is de impact toch groot”, klinkt het.

Bewoners opgevangen bij familie

De bewoonster van een van de getroffen woningen laat weten dat ze intussen niet meer wil reageren. “Ik wil nu vooral rust”, zegt ze. Burgemeester Albert De Geyter (CD&V) zegt begaan te zijn met de bewoners. “Zij werden intussen opgevangen bij familie en ik ga hen nog eens opnieuw bezoeken. Wij hebben hen meteen vanuit de gemeente alle hulpmiddelen aangereikt om hen psychologisch te begeleiden.”

“Die mensen hebben het al financieel moeilijker en nu krijgen ze deze klap te verwerken. Heel veel van hun herinneringen zitten in die woning. Naast de financiële klap is de mentale klap ook niet te onderschatten”, zegt de burgemeester. “Nadat de verzekeringen en experten hun werk hebben gedaan, zullen we bekijken wat we als gemeente kunnen doen zodat ze opnieuw ergens onderdak kunnen vinden. Daar hecht ik heel veel belang aan.”