Paul Pogba krijgt lawine van kritiek over zich heen tijdens skivakantie en reageert op eigenzinnige wijze: “Kijk me skiën”

Paul Pogba (29) geniet momenteel van een skivakantie op een niet nader genoemde plaats. De Franse middenvelder van Juventus staat al ruime tijd aan de kant vanwege verschillende blessures. Dat hij nu op vakantie is, wordt niet gesmaakt bij de fans.

Sinds zijn terugkeer naar Turijn, heeft Pogba dit seizoen nog geen minuut gespeeld voor Juventus. Aanvankelijk leek de 29-jarige Fransman te herstellen van een knieblessure maar tijdens een training eind oktober liep hij dit keer een blessure aan het dijbeen op. Daardoor moest Pogba ook een kruis maken over zijn deelname aan het WK voetbal in Qatar. Al was de middenvelder daar tijdens de finale tussen ‘zijn’ Frankrijk en Argentinië wel te gast.

Veel (Turijnse) fans hopen Pogba zo snel mogelijk weer op het veld te zien, maar toen ze de afgelopen dagen zijn Instagram in de gaten hielden, wisten ze niet wat ze zagen. Pogba plaatse op Kerstmis een selfie van hem met een skibril op en een sneeuwlandschap achter zich. Dat de Fransman nu geniet van een skivakantie en zich niet focust op zijn comeback, is bij velen in het verkeerde keelgat geschoten. (lees verder onder het bericht)

“Ga toch trainen, je tijd loopt bijna ten einde” en “Kom op, dit kan je niet menen”, schrijven misnoegde fans onder het bericht. Zij vinden dat Pogba zijn revalidatie niet serieus neemt en door te gaan skiën te veel risico neemt om zich eventueel nog extra te blesseren.

Pogba, die nog altijd een van de grootverdieners is bij Juventus en bij zijn eerste passage in Turijn tussen 2012 en 2016 er de pannen van het dak speelde, zag de opmerkingen wel degelijk passeren en dreef in een nieuwe post de spot met zijn criticasters. “Ik die aan het skiën ben”, schreef de Fransman onder een video waarin hij doet alsof hij zich een weg baant door de sneeuw. (lees verder onder het bericht)