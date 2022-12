George Santos (34) werd betrapt op tegenstrijdigheden in zijn cv en biografie. — © The Washington Post via Getty Images

Nog voor de Republikein George Santos (34) volgende week de eed aflegt in het Huis van Afgevaardigden, bevindt hij zich in het oog van de storm. Hij werd betrapt op tegenstrijdigheden in zijn cv en biografie, en gaf vorige week toe dat hij loog over sommige feiten. Intussen is een onderzoek geopend, maar Santos vindt zichzelf nog steeds geschikt om in het Huis te zetelen.