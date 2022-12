Aan de feesttafel bij Boris, die met zijn gezin in containerwoning leeft na de bezetting: “Ons huis herbouwen? Daar wagen we ons niet aan tot de Russen weg zijn”

Afgelopen zomer bezochten we Boris in Ozera, een voorstad van Kiev die in het begin van de oorlog bezet werd door de Russen. Hij en zijn gezin waren toen net teruggekeerd naar hun platgebombardeerde huis. We gingen er opnieuw langs, en zagen hoe de familie van zes er nu woont in een container van 30 vierkante meter in hun tuin. Daar kregen we een plekje aan een feesttafel gedekt met zelfgemaakte wijn, een uit de tuin geslachte gans, en varken vanop de ‘oorlogsbarbecue’. “We missen de afgebrande wasmachine en de door tanks kapotgereden akker. Maar we mogen vooral dankbaar zijn dat we nog leven.”