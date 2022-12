Van Usain Bolt tot Kylian Mbappé, sportwereld neemt afscheid van legende Pelé: “Zijn nalatenschap zal nooit vergeten worden”

Santos, de ploeg waar het voor Pelé allemaal begon, plaatst een foto van een kroon bij het verlies van de Braziliaan.

Gary Lineker deelt zijn medeleven: “Pele is overleden. De meest goddelijke voetballer en vrolijkste man. Hij speelde een spel waar slechts een paar uitverkorenen bij in de buurt zijn gekomen. Hij heeft drie keer de meest begeerde gouden trofee in dat prachtige gele shirt in de lucht gehesen. Hij heeft ons verlaten, maar hij zal in het voetbal altijd onsterfelijk blijven. RIP Pele”, klinkt het.

Atletieklegende Usain Bolt: “Een sportlegende. Rust in vrede, koning Pelé.”

Ajax deelt een foto met wijlen Johan Cruijf en Pelé samen.

Kylian Mbappé: “De koning van het voetbal heeft ons verlaten, maar zijn nalatenschap zal nooit vergeten worden.”

Bij Napoli wordt een foto van Pelé en Diego Maradona in de hemel de wereld ingestuurd.

Ook Cristiano Ronaldo schrijft een emotionele boodschap op Instagram. “Mijn innige deelneming aan heel Brazilië, en in het bijzonder aan de familie van de heer Edson Arantes do Nascimento. Een louter “afscheid” van de eeuwige koning Pelé zal nooit genoeg zijn om de pijn uit te drukken die de hele voetbalwereld op dit moment voelt. Een inspiratie voor vele miljoenen, een referentie van gisteren, van vandaag, van altijd. De genegenheid die hij altijd voor me toonde, was wederzijds in alle momenten die we deelden, zelfs op afstand. Hij zal nooit worden vergeten en zijn herinnering zal voor altijd voortleven in ieder van ons. Rust in vrede, Koning Pelé”, klinkt het.

Ook die andere wereldster Lionel Messi staat stil bij het overlijden: “Rust in vrede”

Neymar vindt de woorden om het overlijden een plaats te geven: “Voor Pelé was “10” gewoon een getal. Ik heb die zin ooit ergens gelezen. Maar deze mooie zin is onvolledig. Ik zou zeggen dat voor Pelé, voetbal gewoon een sport was. Pelé heeft alles veranderd. Hij veranderde voetbal in kunst, in entertainment. Hij gaf een stem aan de armen, aan zwarte mensen, en het meest van al: hij gaf kleur aan Brazilië. Voetbal en Brazilië hebben hun status verhoogd dankzij de Koning! Hij is weg, maar zijn magie zal blijven. Pelé is VOOR EEUWIG!”

Transferspecialist Fabrizio Romano deelt een video waarin Maradona en Pelé een balletje hooghielden, met daarbij: “Bedankt voor alles!”

Ex-Italiaans international Andrea Pirlo betuigt zijn steun: “Voor altijd in de geschiedenis”

“Een van de grootste die het voetbal heeft gekend. Vaarwel, Pelé. Je zult nooit vergeten worden”, klinkt het bij de Engelse nationale ploeg.