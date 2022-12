De sneeuwstorm is voorbij, maar het volgende gevaar loert al om de hoek in Buffalo

Sneeuwruimers rijden door de straten, supermarkten en andere winkels zwaaien de deuren weer open en de niet zelden huilende en jammerende inwoners maken straten en opritten weer sneeuwvrij. Met de auto rijden mag weer en hier en daar waagt iemand zich eraan, op de intussen meer dan 70 procent vrijgemaakte straten.

Wie donderdag kijkt naar Buffalo, een stad met 250.000 inwoners in het westen van de staat New York, ziet in eerste instantie vele duizenden mensen die hun best doen om hun leven te hernemen na dagen met extreme vrieskou en de ergste sneeuwstorm die de stad ooit trof. Een van hen is Jim Nowak, die twee dagen vastgezeten heeft in zijn woning. Terwijl hij sneeuw ruimt op zijn oprit, mijmert hij over de rampspoed. “We kunnen niet anders doen dan naar buiten kijken en zien hoe hard die storm tekeer ging”, zegt hij aan persbureau Reuters. “We konden niet inschatten hoeveel werk we zouden hebben zodra de storm voorbij was. Nu weten we het wel: heel veel.”

Doden in auto’s

Maar het opgelopen trauma zal zich nog minstens enkele dagen laten voelen. Vele duizenden inwoners zitten nog steeds zonder stroom, en ook voor de hulpdiensten is het nog lang niet voorbij. De Nationale Garde belt in haar zoektocht naar slachtoffers aan elk huis aan, in de hoop dat iemand de deur opent. Waar niemand opendoet, wacht een desillusie. Zij treffen doodgevroren mensen aan in hun woning of in auto’s waar de sneeuw afgehaald wordt. 76 mensenleven eiste storm Elliott al, van wie minstens 38 in Buffalo. “We zijn bang dat er nog veel mensen zijn die we zo gaan aantreffen”, klinkt het bij de hulpdiensten. “We denken dat nog niet alle slachtoffers gevonden zijn.” Een “onmenselijke en gruwelijke taak”, noemen lokale politici wat de agenten doen.

En nu het kwik er fors stijgt, de sneeuw smelt en er net als bij ons heel wat regen verwacht wordt, loert nieuw gevaar om de hoek. De nationale weerdienst in de VS waarschuwt dat er overstromingen kunnen komen, net als schade aan bevroren leidingen die scheuren of breken tijdens het ontdooien. “We verwachten dat alles heel snel smelt in de volgende twee dagen. Dus de kans is heel reëel dat er overstromingen komen”, zegt ook lokaal politicus Mark Poloncarz uit het eveneens zwaar getroffen Erie County.

Kritiek

Diezelfde Poloncarz spaart zijn kritiek niet na wat hij de voorbije dagen gezien en meegemaakt heeft. “Als ik heel eerlijk ben, vind ik het beschamend wat hier gebeurt”, zegt hij in The New York Times. Hij wijst dan naar de naar zijn mening veel te laat geruimde straten. “In deze stad gebeurt dat altijd veel te laat. Ik ben dat beu.”

Burgemeester Byron Brown is niet opgezet met die kritiek. “Ik denk dat Mark wat veel stress heeft door wat gebeurd is”, zegt hij. “Onze mensen hebben de klok rond gewerkt en hebben gedaan wat ze kunnen. Weet je, sommige mensen helpen tijdens een crisis en anderen storten in en halen verbaal uit.” Een duidelijke sneer naar zijn collega-politicus. Ontslag nemen moet Brown niet, zo vindt hij zelf. “Dit was echt een historische storm.”

Agenten bellen aan elk huis aan om te zien of de inwoners nog leven.

Nochtans staat Poloncarz niet alleen met zijn kritiek. Ook andere politici, waarnemers en burgers hebben hun bedenkingen bij hoe alles aangepakt werd in Buffalo. De federale overheid in de VS kondigde al aan een onderzoek te zullen instellen naar de storm en de aanpak van de crisis. “Van de vorige storm hebben we al veel geleerd”, zegt burgemeester Brown nog. “We hebben nu gedaan wat ons toen aangeraden werd.” En ook de conclusies van dat nieuwe onderzoek zal hij ter harte nemen, zo benadrukt de burgemeester. “Maar eerst die overstromingen nog.”

Dit zijn de slachtoffers van winterstorm Elliott Intussen wordt duidelijk wie de mensen zijn die de voorbije dagen het leven gelaten hebben tijdens de doortocht van winterstorm Elliott.

Monique Alexander Een van hen is de 52-jarige Monique Alexander. Zij ging naar buiten op kerstavond en kwam nooit meer thuis, zo vertelt dochter Casey Maccarone aan ABC News. “Ze zei nooit waar ze naartoe ging, alleen dat ze snel terug zou zijn. Ze was de rots van onze familie. Je kon voor alles op haar rekenen.” En dat deden Casey en haar drie dochters. “Zij zorgde voor iedereen. Tijdens de vakantie kookte ze voor buren en voor vreemden.”

William Clay Uitgerekend op zijn 56ste verjaardag stierf William Clay, volgens zijn zus een verwoed lezer en een bijzonder religieus man. “Hij kon citeren uit de Bijbel omdat hij daar elke dag in las, en dat boek zat echt in zijn hart.” Clay laat een zoon en twee kleinkinderen na. “Hij was een goede broer, een goede opa en een goede vriend.”

Abdul Sharifu Nog maar 27 jaar zou Abdul Sharifu op 1 januari geworden zijn en een paar dagen later zou zijn vrouw bevallen van hun eerste kind. Maar hij mocht het allemaal niet meer meemaken. Op kerstavond kwam de vluchteling uit Congo om het leven. Hij zal herinnerd worden als iemand met een gouden hart, die iedereen trachtte te helpen, zo schrijft The Buffalo News.