Inter sluit jaar met zege af in vriendschappelijke partij, waar Lukaku zich positief laat opmerken: “Hij begint nu echt gas te geven”

Inter Milaan heeft 2022 afgesloten met een 0-1-overwinning in een vriendschappelijke wedstrijd op het veld van Sassuolo. Rode Duivel Romelu Lukaku speelde 84 minuten lang mee. Italiaanse media zagen dat het goed was.

Donderdagavond werkte Inter een laatste wedstrijd af ter voorbereiding op de hervatting van de competitie, komende woensdag 4 januari. Op het veld van Sassuolo won de ploeg van Simone Inzaghi met het kleinste verschil dankzij Edin Dzeko. De Bosniër kreeg van bij de start Romelu Lukaku naast zich in de spits.

Hoewel de Rode Duivel geen doelpunt wist te maken, waren Italiaanse media best tevreden met zijn optreden. Het Corriere dello Sport vond dat Big Rom “duidelijk groei leek te vertonen”. De Gazzetta dello Sport ging daar verder op in: “Geruststellende signalen, want Lukaku begint nu echt gas te geven.”

“Lukaku scoorde bijna, maar zijn schot ging naast. Toch was het een teken van zijn fysieke aanwezigheid in deze match. Hij begint de vijandelijke verdediging weer schrik aan te jagen”, gaat de roze sportkrant verder. “Napoli (de tegenstander van Inter op 4 januari, red.) is gewaarschuwd.”

Bekijk hieronder de hoogtepunten uit de partij: