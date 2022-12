De bijnaam die hij haatte en waar hij zelfs een klasgenootje voor sloeg: van waar kwam de naam Pelé?

Kaka, Ronaldinho… Je moet niet ver terug om Braziliaanse voetballers te vinden die een bijnaam hebben die niet hun officiële naam is. Dat was ook bij Pelé het geval. Hij heette eigenlijk Edson Arantes do Nascimento, een naam die helemaal niet lijkt op zijn bijnaam. Maar waar komt Pelé dan vandaan?

Van een klasgenootje, zo blijkt. Die jongen vond het grappig hoe Edson er niet in slaagde om de naam van zijn idool, Santos-doelman Bilé (echte naam: Jose Lino, red.), juist uit te spreken. “Toen ik drie of vier jaar oud was, nam mijn vader Dondinho me mee naar trainingen”, vertelde Pelé daar in 2006 over in The guardian. Het was daar dat hij de naam Bilé meermaals riep, en uit de mond van de jonge Edson klonk dat eerder als Pilé. Of Pelé, zoals dat klasgenootje hem spottend begon te noemen.

Blij was hij aanvankelijk niet met die bijnaam. “Ik vond dat vreselijk klinken, ik was zo trots dat ik naar uitvinder Thomas Edison genoemd was en dus wilde ik Edson genoemd worden.” Maar er was geen houden aan. “Ik heb als kind zelfs een medeleerling geslagen omdat hij me Pelé noemde. Het leverde me twee dagen schorsing op”, biechtte hij ooit op. “Daarna werd het alleen maar erger, want toen hadden de andere kinderen in de gaten dat ik me erover opwond. En dus begon zo goed als iedereen me zo te noemen.”

Van die bijnaam kwam hij nooit meer af. Uiteindelijk legde hij zich er naar eigen zeggen bij neer en begon hij zelfs van de naam te houden.