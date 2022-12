Poetin geeft bevriende staatshoofden gouden ring cadeau en vergelijkingen met ‘Lord of the Rings’ laten niet lang op zich wachten

De Russische president Vladimir Poetin zou volgens The Moscow Times maandag tijdens een conferentie gouden ringen uitgedeeld hebben aan de staatshoofden van voormalige Sovjetlanden. Een opvallend cadeau. Het duurde dan ook niet lang voordat het internet mopjes begon te maken en vergelijkingen met de filmreeks Lord of the rings bleven daarbij niet uit.

Tijdens een bijeenkomst van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, dat bestaat uit voormalige Sovjetlanden, probeerde Poetin maandag om de band tussen de landen opnieuw te verstevigen. Door de oorlog in Oekraïne zijn er heel wat spanningen ontstaan, maar Poetin wou opnieuw iedereen voor de volle 100 procent achter zich scharen en deed dat door de staatshoofden een cadeau te geven. Hij gaf elk van hen een gouden ring met daarin nieuwjaarswensen gegraveerd. Dat schrijft The Moscow Times. Enkel de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko zou de ring effectief om zijn vinger gedaan hebben.

Beelden van de bijeenkomst deden al snel de ronde en op het internet bleven de cadeautjes van Poetin dan ook niet onbesproken. Zeker niet in Oekraïne. “Poetin had er genoeg van de Hitler van de 21ste eeuw te zijn en besloot Lord of the Rings te spelen en een ‘machtige Sauron’ te worden,” twitterde de Oekraïense politicus Oleksiy Goncharenko.

Anton Gerashchenko, adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken, deelde dan weer een foto van de ringen met daarbij ook een foto van het personage Gollum.

(sgg)