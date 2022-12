Will Still maakt met Reims een einde aan ongeslagen reeks van Rennes, ondanks doelpunt van Arthur Theate

Het Reims van Will Still kende een goede start in het Stade Auguste Delaune. Nog voor het halfuur gaf het scorebord 2-0 aan na goals van Folarin Balogun en Alexis Flips. Op slag van rust hield Arthur Theate Rennes in de match. Terrier verlengde met het hoofd een voorzet en de Rode Duivel duwde de bal van dichtbij binnen. Opnieuw Balogun drukte echter alle hoop bij de bezoekers de kop in.

Bij Reims speelden Thomas Foket en Thibault De Smet de hele match, Maxime Büsi kwam niet van de bank af. Theate maakte de 90 minuten vol bij Rennes, Jérémy Doku mocht invallen bij de rust.

In de stand is Rennes derde met 31 punten. Bij een zege van Marseille later op de avond kan het echter van het podium donderen. Reims staat op de 10e plaats met 20 punten.