Carrière herlanceren of topsalaris incasseren: waarom de situatie van Eden Hazard bij Real Madrid nog tot midden 2024 lijkt aan te slepen

Als we Carlo Ancelotti mogen geloven, krijgt Eden Hazard (31) straks alwéér een nieuwe kans bij Real Madrid. Volgens de Italiaanse coach is de ex-Rode Duivel “in een betere vorm van het WK teruggekeerd”. Maar waarom zou het nu opeens wel lukken? Een transfer in januari lijkt de enige optie om zijn carrière nieuw leven in te blazen, maar daar wil Hazard zelf niets van weten. Als het aan hem ligt, doet hij zijn contract zelfs gewoon uit. En zo kan hij nog tot midden 2024 een zorgenkind blijven voor de Spaanse topclub.