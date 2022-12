Urenlang hinder op E40 nadat afsluiting van brug naar beneden dondert door ongeval: meerdere wagens beschadigd

Op de E40 in Oostkamp was er woensdagavond en -nacht urenlang hinder door een bizar incident. Een vrouw botste op de brug over de snelweg tegen de afsluiting die naar beneden donderde op de E40. Verschillende wagens werden daarna beschadigd door de brokstukken.

Het ongeval op de snelwegbrug gebeurde rond 22.30 uur. Een vrouw reed met haar auto in de Kapellestraat komende vanuit Oostkamp op de brug over de E40. In de bocht verloor ze om onduidelijke redens de controle over haar stuur. Haar wagen ging naar de overkant van de weg en reed daarna over de borduur die het fietspad afsluit. Vervolgens boorde haar wagen zich tegen de afsluiting van de brug over de E40. Die vangrails donderden vervolgens naar beneden en kwamen op de snelweg terecht. De auto van de vrouw kwam gelukkig net op tijd tot stilstand om zelf niet naar beneden te vallen. De vrouw raakte bij het ongeval lichtgewond.

(lees verder onder de foto)

De afsluiting werd voorlopig vervangen door signalisatie. — © jhm

Meerdere wagens beschadigd

Op het moment van het ongeval passeerden verschillende wagens op de E40. De meters aan vangrail die naar beneden donderden kwamen gelukkig niet op auto’s terecht. Wel raakten ook verschillende brokstukken waaronder enkele kleinere betonelementen los die eveneens naar beneden vielen. Verschillende automobilisten konden die brokstukken niet meer ontwijken en kwamen ermee in botsing. Een stuurloze auto eindigde daarna in de berm. Het voorval leidde vooral tot schade aan verschillende voertuigen zoals verschillende platte banden en koetswerkschade maar niemand raakte daarbij noemenswaardig gewond. De federale wegpolitie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Ook de brandweer werd opgeroepen om de brug over de snelweg na te kijken en te beveiligen. Takelwagens haalden de beschadigde auto’s weg.

(lees verder onder de foto)

Een borstelveegmachine ruimde de snelweg op. — © jhm

Urenlang hinder

Door het incident ontstond wel urenlang hinder op de E40. In de richting van Brussel werd de linkerrijstrook even afgesloten uit veiligheidsoverwegingen om na te gaan of daar geen schade was. Na inspectie werd die rijrichting terug vrijgegeven. In de rijrichting van Oostende, de kant waar het ongeval gebeurde, was er veel langer hinder. De rechterrijstrook tussen de afrit en oprit bleven urenlang dicht. Nadat de grootste brokstukken opgeruimd werden kwam Stadsbader met een borstelveegmachine ter plaatse om meermaals het traject af te rijden om de snelweg vrij te krijgen. Het bedrijf Trafiroad kwam eveneens ter plaatse om de brug over de E40 tijdelijk opnieuw af te sluiten met palen en signalisatie. Tot die werken afgerond waren bleef de rechterrijstrook afgesloten. Jelle Houwen