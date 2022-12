Koopjesjagers stuwen Tesla naar dikke winst op Wall Street

Tesla was donderdag de blikvanger tijdens een eindejaarsrally op Wall Street. De maker van elektrische auto’s was na de grote verliezen van de afgelopen weken geliefd bij koopjesjagers en die zetten het aandeel 8,1 procent hoger. Zoveel was Tesla sinds juli niet meer op een enkele dag gestegen. Maar ondanks de forse winst werd het aandeel Tesla in 2022 meer dan 65 procent minder waard.

Beleggers maken zich al enige tijd zorgen over de tanende vraag naar de Tesla-modellen en vinden dat topman Elon Musk te veel tijd besteedt aan het door hem gekochte socialemediabedrijf Twitter. In een e-mail aan het personeel van Tesla schreef Musk echter dat ze zich “niet te veel zorgen moeten maken over de gekte op de beurzen”. Ook meldde hij “ten zeerste te geloven dat Tesla op lange termijn het meest waardevolle bedrijf op aarde zal zijn”.

LEES OOK. Ooit de grootste en populairste, maar nu moet Tesla de concurrentie laten voorgaan op leasingmarkt (+)

Behalve Tesla hadden ook andere techbedrijven de wind mee. Zo ging Apple 2,8 procent omhoog. Het techconcern werd een dag eerder nog 3 procent lager gezet tot het laagste niveau in een jaar tijd. Die daling volgde op de zorgen over tegenvallende iPhone-verkopen en mogelijke productieproblemen in China, waar de smartphones van Apple worden gemaakt. China kampt met een golf van corona-uitbraken sinds het loslaten van het strikte beleid om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Ook Amazon (plus 2,9 procent), Google-moeder Alphabet (plus 2,9 procent) en Meta Platforms stegen flink. het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp werd 4 procent meer waard.