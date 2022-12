Tot op 6 meter: Chinese straaljager verjaagt Amerikaans verkenningsvliegtuig met “onveilig manoeuvre”

Een J-11-straaljager van de Chinese marine vloog op woensdag 21 december tot op 6 meter van de neus van een Amerikaanse RC-132 Rivet Joint, een verkenningsvliegtuig met ongeveer 30 mensen aan boord. Het Amerikaanse vliegtuig moest daarop “ontwijkende manoeuvres uitvoeren om een botsing te vermijden”, aldus Indo-Pacific Command, het Amerikaanse legercommando verantwoordelijk voor operaties in de regio. Het Amerikaanse vliegtuig bevond zich volgens het Amerikaanse leger in internationaal luchtruim boven de Zuid-Chinese Zee, en voerde daar “wettelijke routine-operaties” uit.

Een video van het incident die werd verspreid door het Amerikaanse leger toont de Chinese jet net voor de neus van het Amerikaanse vliegtuig. Volgens een expert van het Amerikaanse leger is het “onwaarschijnlijk” dat de Chinese piloot wist of hij een veilige afstand kon houden van het grotere en zwaardere Amerikaanse vliegtuig, dat gewoon zijn eerdere koers en snelheid aanhield. Het Amerikaanse vliegtuig moet daarop een ontwijkend manoeuvre uitvoeren om een botsing te vermijden, door te dalen.

Het Amerikaanse leger laat in dezelfde mededeling weten dat “de meerderheid van ontmoetingen tussen vliegtuigen, ook die tussen de VS en China, uitgevoerd worden op een veilige en professionele manier”. Maar dat de Amerikaanse overheid “in gevallen zoals dit, die als onveilig beschouwd worden, zal reageren door diplomatieke en militaire kanalen naar Peking. In dit geval zijn we van plan om dit te doen.”

Betwistte regio

China claimt een groot deel van Zuid-Chinese Zee – waaronder veel van de betwistte eilanden daar – als deel van haar territoriale wateren. De Verenigde Staten erkennen die territoriale claim echter niet, en voeren er regelmatig operaties uit, zoals dus ook verkenningsoperaties zoals die waarvan sprake.

“De Verenigde Staten is toegewijd aan een vrije en open Indo-Pacifische regio, en zal blijven vliegen, varen, en opereren op zee en in internationaal luchtruim met oog voor de veiligheid van alle vaar- en vliegtuigen zoals voorgeschreven door het internationale recht”, aldus het Amerikaanse leger.