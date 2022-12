Verraden door zijn pizzadozen? Andrew Tate opgepakt in Roemenië op verdenking van mensenhandel en verkrachting

De Roemeense autoriteiten laten weten dat Tate (36) en zijn broer Tristan, samen met twee Roemeense verdachten, 24 uur zullen worden vastgehouden. Op de Roemeense televisie waren beelden te zien van de arrestatie.

De twee broers hebben ‘naar alle waarschijnlijkheid een criminele organisatie opgericht met als doel vrouwen te rekruteren, huisvesten en uit te buiten door hen te dwingen pornografisch materiaal te maken dat tegen betaling online te bekijken is’, zo staat in een verklaring van de Roemeense aanklagers.

Er loopt in Roemenië sinds april een strafrechtelijk onderzoek naar het duo. Er zouden zes vrouwen een aanklacht tegen de twee broers ingediend hebben.

Voormalig professioneel kickbokser Tate staat bekend om zijn vrouwonvriendelijke, homofobe en racistische opvattingen en haatzaaiende uitspraken. Op veel sociale media, zoals Instagram en Facebook, is hij daarom niet meer welkom. Op Tiktok is hij enorm populair en zijn de filmpjes die hij post ondertussen meer dan 12 miljard keer bekeken. Op Twitter haalde Tate deze week nog uit naar klimaatactiviste Greta Thunberg. Hij wilde haar graag duidelijk maken dat hij veel vervuilende auto’s heeft en daar trots op is. Thunbergs repliek: ‘Mail naar me op smaaldickenergy@getalife.com’.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De twee broers verkopen ook online cursussen om ‘miljardair te worden’ en ‘te leren omgaan met vrouwen’.