Het vogelgriepvirus was in 2022 alomtegenwoordig. Het Natuurhulpcentrum haalde tientallen zieke of dode wilde vogels op. “Ongezien, en het bewijs dat we voorzichtig moeten zijn.” Ook specialisten erkennen het gevaar omdat het virus kan muteren en overslaan op de mens. “Wanneer je een dode vogel ziet: afblijven”, adviseert Marc Van Ranst.