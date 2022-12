Aerosmith-kopman Steven Tyler beschuldigd van aanranding van minderjarige in jaren ‘70: “Ze was mijn hartenwens, mijn partner in passionele misdaad”

Julia Holcomb zegt dat ze medio jaren ‘70 jarenlang een seksuele relatie had met Tyler, die begon toen ze 16 jaar oud was. Volgens Holcomb leerde ze de zanger kennen na een concert van Aerosmith in Portland in 1973, kort na haar 16de verjaardag.

“Hij nam me mee naar zijn hotelkamer, waar we mijn leeftijd besproken hebben”, staat te lezen in de aanklacht. “Nadat hij vroeg waarom ik alleen op stap was, spraken we over mijn problemen thuis.” Daarna zou Tyler “verschillende criminele seksuele daden gepleegd hebben”, en Holcomb de volgende ochtend met een taxi naar huis gestuurd hebben.

Volgens Holcomb overtuigde de destijds 25-jarige Tyler haar moeder er vervolgens met beloftes van betere leefomstandigheden en een goede opleiding van om hem de voogdij over het toen 16-jarige meisje te geven, waarna ze bij hem ging wonen en ze een seksuele relatie kregen, die duurde van 1973 tot 1976.

“Bijna een tienerbruid”

Tyler beschreef zijn relatie met Holcomb zelf in zijn biografie. Daarin staat onder andere te lezen dat de zanger erkent dat hij “bijna een tienerbruid” had genomen in de jaren ‘70, en dat “haar ouders verliefd op me werden, een papier tekenden waardoor ik de voogdij overnam, zodat ik niet gearresteerd zou worden als ik haar meenam naar een andere staat.”

Verder staat in het boek ook erg onverbloemd te lezen: “Ik als een slechte 26-jarige en zij amper oud genoeg om te mogen rijden en zo sexy als wat, werd ik gewoon smoorverliefd op haar. Ze was een schattig, mager, klein, jongensachtig meisje, verkleed als Little Bo Peep. Ze was mijn hartenwens, mijn partner in passionele misdaad.”

In de aanklacht zegt Holcomb verder dat ze “machteloos was tegen de macht, beroemdheid en aanzienlijke financiële middelen van Tyler”, en dat hij haar “dwong en overtuigde om te geloven dat het ging om ‘een romantische liefdesaffaire’. Holcomb doet bijvoorbeeld ook het verhaal van haar zwangerschap in 1975 – toen ze 17 jaar oud was – die onder dwang van Tyler eindigde in een abortus.

Aanklacht

Tyler wordt niet met naam genoemd in de aanklacht, maar het is volgens Rolling Stone erg duidelijk dat het om de zanger gaat: Holcomb deed in het verleden al meerdere verklaringen over haar relatie met de zanger, en citeert in haar aanklacht ook rechtstreeks uit zijn biografie.

Holcomb diende de aanklacht van aanranding, seksueel geweld, en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed in in Los Angeles. Volgens de huidige wetgeving in de staat Californië is de zaak namelijk nog niet verjaard, al wordt die wetgeving vanaf 1 januari wel aangepast.