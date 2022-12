Oudsbergen

Zo’n 800 mensen namen donderdagnamiddag deel aan de wolvenwandeling in het Limburgse Oudsbergen. Doel: hun onvrede over de wolf kenbaar maken. “We herdenken hier vandaag niet alleen de 626 slachtoffers die de wolf in onze contreien al gemaakt heeft, we willen ook uiting geven aan de groeiende angst onder de bevolking.”