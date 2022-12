Vuurwerk in Brussels Gewest verboden tot en met 9 januari “voor veiligheid van politiemensen op oudejaarsavond”

Safe.brussels heeft het gewestelijk crisiscentrum RCCR geactiveerd om alles in goede banen te leiden. Dat ondersteunt “de unieke bevelvoering voor het Brussels grondgebied, de tools voor toezicht bij de analyse van verzamelde informatie en de coördinatie van hulp- en interventiediensten”, klinkt het. Het gewestelijk crisiscentrum wordt jaarlijks geactiveerd naar aanleiding van een tiental EU- en NAVO-tops, in het kader van een terreurdreiging of mogelijke grote rampen en met het oog op een duizendtal betogingen of evenementen.

Daarnaast heeft de federale hygiëne-inspectie van de FOD Volksgezondheid diensten voor dringende medische bijstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevraagd middelen vrij te maken. Omdat feestvierders wel vaker bij kleine, maar niet heel ernstige ongevallen betrokken raken, is oudejaarsnacht traditioneel immers een drukke nacht. Zo zullen er in de nacht van 31 december op 1 januari zeven bijkomende ziekenwagens worden ingezet.