Een rijbewijs heeft ze nog niet, maar Charlotte (17) mag wel al met de helikopter vliegen

Charlotte Vochten (17) heeft nog geen autorijbewijs, maar ze mag wel al met een helikopter vliegen. De Brechtse is waarschijnlijk de jongste helikopterpilote van ons land. Vorige maand behaalde ze haar brevet. Dat één gemeente verderop in Brasschaat de jongste vliegtuigpiloot van ons land woont, Lukas Leyssens (17), wist ze zelf niet.

“Oeps, ik ga vanmiddag normaal oefenen met mijn opa voor mijn autorijbewijs”, zegt Charlotte verontschuldigend als we haar opbellen over haar prestatie. “Maar dat is niks, kom maar af.”

Een uur later zitten we aan tafel bij een zelfbewuste jongedame, die haar zesde middelbaar Humane Wetenschappen doet aan het Klein Seminarie in Hoogstraten. Aan haar leerkrachten had ze niet verteld dat ze haar helikopterbrevet had behaald, maar haar vriendinnen weten het wel. En ja, natuurlijk vragen ze nu allemaal om eens mee te mogen vliegen. “Dat begrijp ik perfect en dat zal er ook nog wel van komen. Maar voorlopig wil ik nog wat meer vlieguren opbouwen om geroutineerder te worden.”

Gefascineerd

Charlotte kreeg het virus via haar papa Mark Vochten, die zijn eigen Robinson R44 of Raven II heeft, een lichte vierzitshelikopter. “Mijn papa heeft een bedrijf. Voor hem is het puur hobby. Ik was een jaar of drie toen hij zijn helikopter kocht. Mijn oudere zus en jongere broer vinden het ook wel knap, maar ze zijn nooit zo gefascineerd geweest als ik. Ik was altijd diegene die met papa wou meevliegen en naar de lucht tuurde. Rond mijn vijftiende begon ik er met mijn vader over te praten om ook mijn helikoptervliegbrevet te halen.” (Lees verder onder de foto)

© Robin Fasseur

De minimumleeftijd om een PPL-vergunning (Private Pilot License) te behalen is zeventien jaar. Charlotte werd op 10 juni zeventien. Maar eerst moet ze nog een theoretisch examen afleggen, en dat is niet min. “Ik heb negen examens voor negen vakken moeten doen in Arnhem in Nederland”, vertelt Charlotte.

“Een extra moeilijkheidsgraad was dat mijn boeken in het Nederlands waren, maar dat ik mijn examen in het Engels moest doen. Meteo vond ik het moeilijkst, dat heb ik twee keer moeten doen. De andere vakken waren onder meer navigatie, algemene luchtvaartkennis, reglementering, radiocommunicatie en operationele procedures. Wel een hele boterham om met mijn gewone schoolstudies te combineren.”

70 vlieguren

Om een PPL-vergunning te behalen, moet je minstens 45 vlieguren met een instructeur afleggen. Charlotte had 70 uren gevlogen, waarvan 10 solo. Ze volgde haar opleiding bij de Toran Heliservice & Academy in Wevelgem. Of haar papa haar mocht lesgeven? “Nee, hij is geen instructeur en hij zou het persoonlijk ook niet gewild hebben.” (Lees verder onder de foto)

Natuurlijk willen haar vriendinnen nu allemaal eens meevliegen. “Maar ik ga eerst nog wat extra vlieguren opbouwen.” — © Robin Fasseur

Eind november was het dan de examendag. “Bloednerveus was ik”, zegt Charlotte. “Stressbeheersing is sowieso een werkpuntje voor mij, ook op school. Ik moest met de examinator een navigatieroute vliegen richting Diest en terug. Je moet op alles voorbereid zijn, zoals motorfalen, wat ook gesimuleerd wordt. Hiervoor is het belangrijk om de windrichting te kennen. Meestal vliegen we rond de 100 knopen, wat neerkomt op 185 km/u. Je beseft pas dat het snel gaat als je al die auto’s boven de snelweg voorbijvliegt. Hier in Brecht, waar wij landen en opstijgen, moeten we rekening houden met de hoogspanningsinstallaties en de windturbines.”

“Met vier in een toestel is helemaal anders dan solo of alleen vliegen. Maar ik kijk er wel al naar uit om eens naar Knokke of Oostende te vliegen. Normaal kan je drie uur vliegen met een helikopter zonder te tanken. Spijtig genoeg kon ik sinds het behalen van mijn licentie nog niet zo veel de lucht in. Eerst zat ik in de kerstexamens en nu is het te grijs en mistig. Hopelijk klaart het deze kerstvakantie nog op.”

Piloot als beroep?

Je licentie is levenslang geldig, als je een minimaal aantal vlieguren onderhoudt. “Ik doe een studentenjob, maar ik besef dat ik dit zonder de steun van mijn ouders niet zou kunnen. Ik ben hen daar heel dankbaar voor.”

Volgend jaar moet Charlotte hogere studies aanvatten. Terwijl het bij haar papa om een hobby gaat, ziet Charlotte een toekomst in de beroepsluchtvaart zitten. “Politie, leger, medische diensten? Helikopterpiloten hebben ze in veel sectoren nodig. Een opleiding om met grotere vliegtuigen te vliegen, spreekt me ook aan. In Oostende kan je aan de Vives-hogeschool een bachelor in de luchtvaart volgen, maar de meeste opleidingen situeren zich in het buitenland. Ik moet er nog eens met mijn ouders over praten”, zegt de avonturier. (Lees verder onder de foto)

Lukas Leyssens, ook 17, in juli. Twee straffe tieners uit buurgemeenten. — © koen fasseur

Charlotte heeft nu haar PPL(H) (Private Pilot License Helicopter), terwijl enkele kilometers verderop Lukas Leyssens zijn PPL (A) voor aircraft haalde op 14 juli, de dag van zijn zeventiende verjaardag. Dat de waarschijnlijk jongste vliegtuig- en helikopterpiloot slechts een maand in leeftijd verschillen en vlak bij elkaar wonen zonder mekaar te kennen, is opmerkelijk. “Lukas Leyssens zeg je? Ik zal eens op zijn Instagram kijken”, lacht Charlotte.

Lukas noemde de perfecte zachte landing dé magie van het vliegen, Charlotte krijgt vooral kippenvel van het horen van de helikopterrotor. Maverick, de film met Tom Cruise, vond ze cool. “Er komt ook één vrouwelijke pilote in. Momenteel is slechts één op de tien piloten van het vrouwelijk geslacht, wat ik veel te weinig vind. Er zijn geen genderissues op 1.000 voet hoogte, dus ik vind dat er best wat meer vrouwen achter de stuurknuppel mogen zitten.”