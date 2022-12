Helft minder Responsible Young Drivers, maar zij brengen ons op oudejaar wél nog veilig naar huis: “Eigenlijk ben ik al te oud”

Jeroen Van Braeckel (in auto) en Jeroen De Meerleer zijn dit jaar Responsible Young Drivers. — © Stefaan Beel

Tijdens de nacht van oud naar nieuw brengen veertig Responsible Young Drivers uit heel Vlaanderen feestvierders die een glaasje te veel op hebben met hun eigen wagen naar huis. Dat zijn er de helft minder dan in 2019, vlak voor de coronapandemie uitbrak. “Omdat er minder vrijwilligers zijn, mag ik ondanks mijn te hoge leeftijd toch nog eens helpen.”

De nieuwjaarsactie van de Responsible Young Drivers viert dit jaar haar dertigste verjaardag. “We kunnen dit jaar een beroep doen op een veertigtal vrijwilligers in heel Vlaanderen. Dat is de helft minder dan in 2019. Door de coronacrisis waren de nieuwjaarsfestiviteiten de voorbije twee jaar minder, dat heeft misschien ook een invloed op het aantal vrijwilligers die zich willen inzetten”, meent coördinatrice Mars Frey Alvarez.

In aanloop naar de oudejaarsnacht dienen de chauffeurs een rijtest te doen. Onder andere Jeroen De Meerleer (31) uit Waregem meldde zich aan. “Ik ben voor de zesde keer vrijwillig chauffeur voor eindejaar. Ik hou zelf niet zo van drukke fuiven en wil dan ook helpen om feestvierders veilig thuis te brengen.” (Lees verder onder de foto)

Coördinatrice Mars Frey Alvarez. — © Stefaan Beel

Jeroen vindt het wel belangrijk dat die rijtesten georganiseerd worden. “Tijdens de oudejaarsnacht rijden we telkens met twee Responsible Young Drivers samen. Een van hen zorgt er ook voor dat het voertuig van de feestvierder thuisgeraakt. Het is dan ook belangrijk dat er nagegaan wordt dat de vrijwilligers met een ander soort wagen kunnen rijden.”

Geen fuifbeest

Jeroen legde de rijtest af bij rijschool Secura langs de Sint-Amandsstraat in Roeselare. “Ik ben geslaagd!” Voor hem wordt het de laatste keer dat hij als vrijwilliger de baan op mag. “Responsible Young Drivers zijn normaal gezien tussen 18 en 29 jaar oud. Ik ben eigenlijk al te oud, maar omdat er minder vrijwilligers zijn, mag ik toch nog eens helpen.”

Voor Jeroen Van Braeckel uit Anzegem (23) wordt het de eerste keer dat hij feestvierders veilig thuis brengt. “Zelf ben ik geen fuifbeest en de overgang van oud naar nieuw vind ik niet zo speciaal. Ik vind het wel belangrijk dat ik kan verhinderen dat iemand anders zat achter het stuur kruipt.”

De Responsible Young Drivers rijden deze zaterdagnacht uit van middernacht tot 5 uur. Wie een beroep op hen wil doen, kan het nummer 0902/12345 bellen.