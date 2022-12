Al 44 doden geteld na overstromingen op Filipijnen

De dodentol van de overstromingen en aardverschuivingen op de Filipijnen tijdens de kerstperiode is gestegen tot 44. Meer dan 500.000 mensen worden getroffen door het noodweer, zegt het nationale rampenagentschap vrijdag.

Achtentwintig mensen zijn nog vermist, terwijl 56.800 mensen hun woning moesten verlaten. De meeste vermisten zijn vissers die ondanks het slechte weer toch op zee gingen.

Negentien doden vielen in de zuidelijke provincie Misamis Occidental, waar de hevige regens overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakten. In andere zuidelijke provincies vielen zestien doden, in de oostelijke en centrale provincies werden negen overlijdens gemeld.

De schade aan de landbouw en infrastructuur wordt geschat op meer dan 1,41 miljard pesos (ruim 23 miljoen euro), aldus het rampenagentschap nog.