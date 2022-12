Dierenopvang gedegouteerd na mislukte, onverdoofde castratie van kat: “Barbaarse praktijken”

Kattenopvangorganisatie Zwerfkat Wommelgem vzw, die ook het zwerfkattenbeleid in verschillende gemeenten organiseert, is geschokt. Ze moesten een kat opvangen die een mislukte, onverdoofde doe-het-zelfcastratie achter de rug heeft.

“We denken steeds dat we alles gezien hebben”, begint de ontstelde facebookpost van Zwerfkat Wommelgem. Ze kregen melding dat er een kat bij de dierenarts was binnengebracht, met een ontstoken balletje uit zijn balzakje. Blijkbaar had iemand geprobeerd om de kater zelf onverdoofd te castreren en was de ongelukkige op de vlucht geslagen. (Lees verder onder de post)

“Na de meer dan nodige antibiotica en naaiwerk kan onze vriend nu bekomen. We moeten je niet vertellen hoe hard van slag hij is. Uiteraard dienen we klacht in tegen onbekenden. Dit horrorverhaal gebeurde in Poederlee”, melden de dierenvrienden.

Tips over de barbaar zijn welkom bij Zwerfkat Wommelgem.

kma