Amerikaanse man mist harttransplantatie door zware storm: “Maar nu heeft iemand anders toch een kerstmirakel gekregen”

Patrick Holland (56) stond nog maar enkele weken op de donorlijst, toen hij vorige donderdag een telefoontje kreeg van een ziekenhuis in Seattle dat er een geschikt hart gevonden was, en dat hij zo snel mogelijk ter plaatse moest komen. Enig probleempje: de man woont in Alaska, en moest dus een vliegtuig nemen om op tijd in het ziekenhuis te zijn – met de wagen die afstand afleggen zou zelfs in optimale omstandigheden 39 uur duren. Tijdens een ‘historische’ winterstorm die heel Noord-Amerika in zijn greep hield.

Dat bleken de nodige ingrediënten voor een ware calvarietocht: een eerste vlucht van Fairbanks, in centraal-Alaska, naar Seattle werd geannuleerd omwille van het stormweer. Het personeel van de luchtvaartmaatschappij – gemotiveerd door zijn verhaal – kon Holland nog een zitje bezorgen op een andere vlucht, maar dat vliegtuig werd door de omstandigheden dan weer halverwege omgeleid naar de luchthaven van Anchorage.

“Dat ontdekte ik pas toen we al geland waren”, vertelt de man aan CNN. “Toen begon ik te panikeren. Omdat je weet dat een donorhart niet eeuwig kan wachten. De luchtvaartmaatschappij heeft er nog alles aan gedaan om me ter plaatse te krijgen, maar ook alle latere vluchten werden één na één geannuleerd. Toen zei ik tegen mijn broer: Ik heb het verloren, ik weet het.” En inderdaad: luttele minuten later kreeg Holland een telefoontje dat men niet langer kon wachten, en dat het hart naar een andere patiënt zou gaan.

Al probeert Holland om positief te blijven: “Nu heeft iemand anders toch een kerstmirakel gekregen”, zegt hij. Al zal hij naar eigen zeggen proberen om beter voorbereid te zijn op het volgende telefoontje: “Ik ga een tijdelijke woning in Seattle zoeken, zodat ik klaar ben als het zover is.”