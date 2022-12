De schade in de winkel van Marc is groot. De dader zal die betalen. — © jhm

Koekelare

De man die woensdagnacht de etalage van fotografiezaak Marc Vinckier in Koekelare aan diggelen reed is gevat. Het blijkt een 39-jarige kennis én klant te zijn van Marc. Nadat de politie hem had gevat, belde hij Marc op. “Ik herkende zijn naam meteen.”