“Ryanair laat cabinepersoneel uit buitenland komen” om staking te breken, 30 procent van vluchten geannuleerd

Bij Ryanair op de luchthaven van Charleroi wordt er vrijdag gestaakt, de eerste stakingsdag in een reeks van drie. Tientallen vluchten zijn er geschrapt, leert een overzicht op de website van Brussels South Charleroi. Maar er worden er ook nog Ryanair-vluchten uitgevoerd: volgens vakbondsman Didier Lebbe (CNE) liet de directie namelijk cabinepersoneel vanuit andere Europese basissen overkomen naar Charleroi om de staking te breken.

De vakbond was op voorhand beducht voor de inzet van buitenlands personeel. Lebbe denkt dat van de vijftien toestellen die op Charleroi gestationeerd zijn, er vrijdagochtend zes werden bemand met cabinepersoneel afkomstig van andere basissen. De piloten dreigden er donderdagavond nochtans mee dat ze ook het werk zouden neerleggen als de directie op die manier de actie zou proberen omzeilen.

Dat dreigement werd vrijdagmiddag nog niet hard gemaakt. Door de staking zijn vrijdag alles samen 48 vluchten van en naar Charleroi geschrapt, of ongeveer 30 procent van het totale aantal op de luchthaven. Dat bevestigde CEO Philippe Verdonck. Hij verwacht voor de volgende dagen ongeveer een gelijkaardig aantal annulaties. Volgens Verdonck bemoeilijkt de staking de andere operaties op de luchthaven niet. “De reizigers wiens vlucht werd afgelast, werden op voorhand verwittigd”, klinkt het.

LEES OOK. “Dubbel zo lang onderweg en 1.200 euro extra”: Roel moet door staking Ryanair met lange omweg naar Spanje (+)

Lebbe reageert vrijdag wel tevreden op de mobilisatie onder het Belgische personeel. Volgens de vakbondsman nemen tussen de 150 en 200 mensen in Charleroi aan de actie deel. Vrijdagochtend was een 60-tal heen-en-terugvluchten geschrapt, al kan dat aantal in de loop van de dag evolueren.

Lebbe verwacht dat de onvrede de volgende dagen nog zal toenemen, met mogelijk nog meer vluchten die worden geschrapt. “Bij Ryanair zijn er veel nieuwkomers, en het is altijd moeilijk om die mensen te mobiliseren”, klinkt het. “Niettemin krijgen we echo’s vanop de werkvloer dat er een kans bestaat dat ze betrokken zullen worden, en dat de mobilisatie volgende week groter zal zijn”.

LEES OOK. Ryanair-staking dwarsboomt vakantieplannen van bijna 20.000 reizigers: dit zijn hun rechten

De in België gestationeerde stewards en stewardessen van Ryanair leggen deze kerstvakantie twee weekends op rij het werk neer: van vrijdag 30 december tot en met zondag 1 januari, en in het weekend van 7 en 8 januari. De bonden klagen de houding van de Ierse budgetvlieger aan, die volgens hen nog altijd weigert om het wettelijke minimumloon in België te betalen.

De directie van Ryanair was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

© EPA-EFE